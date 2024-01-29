Чи вистачить Україні снарядів зупиняти Росію: експерт назвав загрози

В Україні вже більше місяця на різних рівнях заявляють про дефіцит боєприпасів на фронті, в тому числі – і снарядів.

Якою ця ситуація є зараз, чи є ця нестача критичною та чи не дозволить ворогу просуватись далі територією України – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Коли ми говоримо "снаряд", то це не зовсім коректно. Артилерія переважно використовує постріли. Це засіб ураження, який окрім всього іншого має пороховий заряд. Це стосується і танкових пострілів. Дійсно, ми зараз знаходимось в такій ситуації, коли змушені досить серйозно економити. Ця економія є наслідком того, що наші партнери, наприклад, США, недопостачають нам необхідної кількості боєприпасів, щоб тримати паритет з росіянами. Хоча і до того у нас не було особливого паритету. Ми маємо проблематику з боєприпасами", - Каже Олександр Коваленко.

До цього додає наступне: "Європа спочатку заявляла, що не може виготовити для нас мільйон боєприпасів, потім сказала, що здатна. Всі ці моменти впливають на можливості наших військ реагувати на загрозу під час штурмів росіян. Економія – це не просто економія, тому що не вистачає. Економія – це і те, що ми повинні розраховувати на те, що через деякий час, можливо, нам ці снаряди та ці постріли знадобляться на інших напрямках. Ми повинні не тільки відправляти на передову, а й формувати резерв. Саме через це і виникає відповідний дефіцит".

Крім цього, експерт розповів про співвідношення пострілів на фронті: "На жаль, станом на сьогодні у нас досить жорстка економія. Наші партнери продовжують постачання, але воно недостатнє для того, щоб вийти на якийсь паритет з росіянами. У нас співвідношення використаних пострілів на добу 1 до 5, 1 до 6, іноді – 1 до 7, 1 до 8".

Європа нарощує виробництво

В Європі нарощується виробництво боєприпасів в тому числі і для України.

"Вони значно збільшили виробництво, але воно має декілька категорій. Одна з них – це компенсація того, що вони вже відправили для України. Деяку частину вони виготовляють для компенсації. Другий момент – у них ще є експортні замовлення від інших країн. Європейські партнери мають технічну та технологічну можливість збільшення виробництва боєприпасів. Але все це збільшення має декілька факторів. По-перше – часовий фактор, час. Друге – виконання експортних замовлень, а потім вже – для потреб України", - каже Олександр Коваленко.

Дефіцит поки критичний

"Дефіцит боєприпасів критичний. В цьому я не можу нікого ніяк заспокоїти. У нас дійсно критично не вистачає боєприпасів для артилерії. Ми намагаємось виходити з цієї ситуації", - оцінює ситуацію Олександр Коваленко.

Та додає: "Дрони – це один з таких елементів, які допомагають нам в цьому питанні вирішувати ті чи інші бойові задачі. Але загально дрони не треба порівнювати з артилерійським пострілом. Це різні речі. Це і відстань, і якість, і багато чого іншого. Дрони – це елемент впливу на ворога у ближньому радіусі дії. Чи може дрон бути ефективним в глибину на 40 км від лінії боєзіткнення? Ні, крім дорогого, який має бойову частину до 150 кг. вибухової речовини. Насправді повної заміни функціоналу артилерії дрони не можуть забезпечити. У них зовсім інший функціонал. Дрони можуть компенсувати нестачу артилерійських боєприпасів, але замінити – ні".

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю ВВС повідомив про те, чим можно компенсувати нестачу снарядів у ЗСУ.

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