Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди: у Міноборони назвали цифру

Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України, зазначив Іван Гаврилюк.
Військові Збройних сил України зможуть отримувати від Франції по 3 тисячі снарядів щомісячно.
Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю виданню NV.
Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони заявив, що, що Франція зможе надавати українській армії 3 тисячі снарядів щомісяця.
Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.
"Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом", - додав він.
Нагадаємо, Євросоюз має на меті виконати домовленість щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можуть бути відправлені до України.
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