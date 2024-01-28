Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди: у Міноборони назвали цифру

Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України, зазначив Іван Гаврилюк.

Військові Збройних сил України зможуть отримувати від Франції по 3 тисячі снарядів щомісячно.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю виданню NV.

Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони заявив, що, що Франція зможе надавати українській армії 3 тисячі снарядів щомісяця.

Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.

"Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом", - додав він.

Нагадаємо, Євросоюз має на меті виконати домовленість щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можуть бути відправлені до України.

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