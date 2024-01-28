Франция будет ежемесячно поставлять Украине артснаряды: в Минобороны назвали цифру

Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины, отметил Иван Гаврилюк.

Военные Вооруженных сил Украины смогут получать от Франции по 3 тысячи снарядов ежемесячно.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью изданию NV.

Относительно 155-мм снарядов для французских артсистем замминистра обороны заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тысячи снарядов ежемесячно.

Гаврилюк также сообщил, что Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины.

"Франция планирует изготовить для Украины 78 "Цезарей", шесть из которых будут поставлены в ближайшее время", — добавил он.

Напомним, Евросоюз преследует цель выполнить договоренность о производстве миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года, которые затем могут быть отправлены в Украину.

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