Землетрясение вызвало панику среди жителей города в Италии

Подземные толчки были достаточно сильными, но, к счастью, разрушения они не повлекли.

Утром в воскресенье, 28 января, в провинции Салерно на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Жители небольшого города Ричильяно пережили волну паники, поскольку в 1980 здесь произошли разрушительные подземные толчки.

Об этом сообщает издание Quotidiano.

Жители города в панике выбегали на улицу после того, как земля зашаталась.

В оперативную команду местной спасательной службы сообщений о повреждении или разрушении зданий не поступало.

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Мэр итальянского города Джузеппе Пикчиуоли подтвердил, что землетрясение было сильным, но, к счастью, разрушений не повлекло.

"Сегодняшний утренний толчок заставил нас вспомнить моменты землетрясения 1980 года, когда наш город понес значительные убытки. Мы немедленно приняли меры, чтобы проверить, были ли какие-то последствия, но сейчас мы ничего не зафиксировали", — сказал он.

Ричильяно – это небольшой городок с чуть более тысячи жителей. После землетрясения 1980 года дома здесь были отстроены по самым современным антисейсмическим критериям.

Подземные толчки, эпицентр которых был на глубине 8 км и в 6 км от города Ричильяно, испытывали не только в Салерно, но и в соседней провинции Базиликата.

Напомним, 15 января в Румынии в районе гор Вранча произошло землетрясение 4,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощутили также в Украине.

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