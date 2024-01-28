Землетрус викликав паніку серед мешканців міста в Італії

Підземні поштовхи були досить сильними, але, на щастя, руйнувань вони не спричинили.

Вранці в неділю, 28 січня, в провінції Салерно на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,8. Мешканці невеликого міста Річільяно пережили хвилю паніки, оскільки у 1980 році тут сталися руйнівні підземні поштовхи.

Про це повідомляє видання Quotidiano.

Мешканці міста в паніці вибігали на вулицю після того, як земля захиталася.

В оперативну команду місцевої рятувальної служби повідомлень про пошкодження чи руйнування будівель не надходило.

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Мер італійського міста Джузеппе Пікчіуолі підтвердив, що землетрус був сильним, але, на щастя, руйнувань не спричинив.

“Сьогоднішній ранковий поштовх змусив нас згадати моменти землетрусу 1980 року, коли наше місто зазнало значних збитків. Ми негайно вжили заходів, щоб перевірити, чи були якісь наслідки, але на даний момент ми нічого не зафіксували", - сказав він.

Річільяно - це невелике містечко з трохи більш ніж тисячею жителів. Після землетрусу 1980 року, будинки тут були відбудовані за найсучаснішими антисейсмічними критеріями.

Підземні поштовхи, епіцентр яких був на глибині 8 км та на відстані 6 км від міста Річільяно, відчували не тільки в Салерно, але й в сусідні провінції Базиліката.

Нагадаємо, 15 січня у Румунії в районі гір Вранча стався землетрус 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи відчули також в Україні.

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