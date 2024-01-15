У Румунії стався землетрус, який відчули в Україні

Коливання в Україні були подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.

У понеділок, 15 січня, у Румунії в районі гір Вранча стався землетрус 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи могли відчути в Україні.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Зазначається, що джерело землетрусу знаходилося за 130 км від кордону з Україною на глибині 80 км. Поштовхи у Румунії зафіксували о 11:01.

"Землетрус не несе загрози для населення України, може відчуватися людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 24 грудня 2023 року з магнітудою 4,0 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.

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