У Румунії стався землетрус, який відчули в Україні

Коливання в Україні були подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.
У понеділок, 15 січня, у Румунії в районі гір Вранча стався землетрус 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи могли відчути в Україні.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що джерело землетрусу знаходилося за 130 км від кордону з Україною на глибині 80 км. Поштовхи у Румунії зафіксували о 11:01.
"Землетрус не несе загрози для населення України, може відчуватися людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 24 грудня 2023 року з магнітудою 4,0 за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.
Читайте провідні новини на сьогодні
- "Суцільний жах і смерть": Жорін про те, як позбутися страху перед мобілізацією
- Куди подівся Резніков: що відомо про ексміністра оборони та скандали, в які він потрапля
- Апетити Китаю: як Тайвань готується до відбиття можливого нападу вже у 2027 році - ексклюзивний репортаж із Тайбею