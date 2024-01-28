"Чтобы быстрее наступил мир": Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд. долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить свою поддержку Киева.

Об этом сообщает Tagesspiege со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

Как отметил канцлер, если послание российскому диктатору Владимиру Путину будет состоять в том, что Запад будет стоять вместе в поддержке Украины и не отступит, "тогда мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня".

В частности, Шольц добавил, что в текущем году Германия потратит на помощь Украине более 7 млрд евро. По его словам, неприемлемо то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику.

Кроме того, ранее Германия предложила Великобритании и Франции схему для вооружения Киева ракетами.

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