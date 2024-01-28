"Ливерпуль" в результативном матче разгромил соперника и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Мерсисайдцы" не пустили "Норвич" в следующий раунд национального кубка.

"Ливерпуль" разбил "Норвич" в матче 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 5:2 .

На 16-й минуте "красных" вывел вперед Кертис Джонс. Представитель Чемпионшипа (второй по рангу английский дивизион – прим.) ответил через шесть минут точным ударом Бенджамина Гибсона.

Однако на перерыв мерсисайдский клуб ушел лидером, ведь на 28-й минуте голом отличился Дарвин Нуньес.

Во втором тайме команда Юргена Клоппа сполна доказала свое преимущество в классе. На 53-й минуте Диогу Жота увеличил преимущество текущего лидера АПЛ, а на 63-й минуте Вирджил Ван Дейк отправил четвертый мяч в ворота гостей.

На 69-й минуте Борха Сайнс забил второй гол "Норвича" и счет стал 4:2 в пользу "Ливерпуля". Однако последнее слово в этой игре было за хозяевами – на 90+5-й минуте гол записал в свой актив Райан Гравенберх.

Добавим, что несколькими днями ранее Клопп объявил, что покинет пост главного тренера "Ливерпуля" после окончания нынешнего сезона.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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