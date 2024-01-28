"Дженоа" с Малиновским за 6 минут оформила камбэк и одержала победу в матче Серии А (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского победила "Лечче" в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 2:1 .

Гости могли выходить вперед на 18-й минуте встречи, но Никола Крстович не реализовал пенальти. Впрочем, на перерыв "Лечче" все равно ушел при минимальном преимуществе в счете – Крстович на 31-й минуте забил уже с игры.

Однако во втором тайме "грифонам" удалось совершить камбэк. Сначала на 70-й минуте счет сравнял Матео Ретеги, а через шесть минут Кейлеб Экубан принес генуэзцам волевую победу.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Дженоа" – "Лечче"

После этого поединка "Дженоа" (28 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 21 зачетным баллом находится на 14-й позиции.

В следующем туре команда Малиновского 3 февраля на выезде сыграет против "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко. Днем ранее "Лечче" будет принимать "Фиорентину".

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