"Реал" с Луниным одержал волевую победу и отобрал у "Жироны" лидерство в Ла Лиге

"Сливочные" совершили камбэк в игре против "Лас-Пальмаса".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде обыграл "Лас-Пальмас" в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Гран Канария" завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второго тайма хозяева неожиданно вышли вперед – на 53-й минуте Хавьер Муньос из пределов штрафной ударом в касание замкнул прострел с правого фланга от Сандро Рамиреса. Отметим, что в этом эпизоде у Лунина практически не было шансов спасти свою команду от пропущенного мяча.

Однако затем команда Карло Анчелотти смогла оформить камбэк. На 65-й минуте счет сравнял Винисиус Жуниор, голевой ассист занес в свой актив Эдуардо Камавинга.

На 84-й минуте Орельен Чуамэни в свой день рождения забил победный мяч после передачи Тони Крооса.

Победа позволила "сливочным" (54 очка) потеснить "Жирону" (52 балла) украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова с первого места в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" (31 пункт) идет на восьмой позиции.

В следующем туре "Реал" 1 февраля на выезде сыграет против "Хетафе". Двумя днями позже "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Гранаде".

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