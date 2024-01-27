Миграционный кризис в Техасе: эксперт указал на российский след

Агенты РФ очень тесно связаны, в частности, с мексиканскими наркобаронами, раздувающими эту ситуацию.

В миграционном кризисе в США, где силовики в Техасе взяли под свой контроль границу с Мексикой, наблюдается влияние российских агентов.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Еспресо" эксперт-международник Ярослав Войтко.

По его словам, агенты РФ очень тесно связаны, в частности, с мексиканскими наркобаронами, раздувающими эту ситуацию.

Также Ярослав Войтко напомнил, что "рука Москвы" вмешивается практически во все проходящие в Соединенных Штатах выборы.

"В этом году будет полностью переизбираться Палата представителей в полном составе, треть Сената. Поэтому россияне заинтересованы, чтобы не только экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на которого они делают ставку, но и другие представители республиканской партии по его программе "Сделаем Америку снова большой" (Make America great again) прошли на выборах, которые пройдут в ноябре этого года", — подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден призвал законодателей принять согласованный в Сенате законопроект, позволяющий закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами.

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