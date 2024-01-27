Жена Виктора Павлика честно рассказала об отношениях с его дочерью

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репьяхова – откровенно призналась, в каких она отношениях с дочерью своего мужа Кристиной.

Так, жена Павлика довольно часто достаточно откровенно общается со своими подписчиками в Instagram. В частности, после того, как певец показал фото с дочерью и внуком, фаны поинтересовались ее отношениями с дочерью мужа от экс-брака и почему у них нет ни одного общего фото. Екатерина ответила, что хоть она в прекрасных отношениях с Кристиной, но они не видятся. Причину блогерша называть не стала.

Виктор Павлик с дочерью Кристиной / Фото: instagram.com/viktorpavlik

По словам Репьяховой, ни дочь Виктора Павлика, ни сам артист никогда не проявляли инициативу, чтобы их сын Миша увиделся с Кристиной. В свою очередь, блогерша отметила, что не вмешивается в это. Зато инициирует встречи Миши с бабушкой, мамой Виктора Павлика.

Жена Виктора Павлика рассказала об отношениях с его дочерью / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Не видимся. Почему не спрашивайте. Я отвечаю за своих родственников. Со всеми моими Миша видится. С Кристиной мы в прекрасных отношениях. Но инициативы от нее никогда не было увидеть Мишу. От Виктора Павлика тоже (чтобы они увиделись). А я со своими инициативами не лезу. Я инициирую только встречу с бабушкой Шурой. Потому что это святое", - написала жена Павлика.

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова делилась кадрами из одной из таких поездок Миши к бабушке Александре. И показала, что свекровь дарила внуку и как проводила с ним время.

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