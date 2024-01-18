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Джонсон назвал условие предоставления финпомощи Украине

Джонсон назвал условие предоставления финпомощи Украине

Майк Джонсон

Помощь Украине будет только после границы с Мексикой.

Дальнейшая помощь Украины будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой.

Об этом сообщил на брифинге спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет Liga.net.

По его словам, республиканцам нужны ответы на вопрос, в чем заключается конечная цель и стратегия США по Украине и как обеспечивается отчетность с помощью.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Поэтому я их буду требовать", — сказал Джонсон.

Законодатель отметил, что перед обсуждением помощи Украине следует урегулировать кризис с мигрантами на южной границе.

"Граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о нашем доме, должны обезопасить нашу границу перед тем, как говорить о чем-то другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что военная помощь Украине от США остановилась. В Вашингтоне продолжаются переговоры о пакете помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе.

6 декабря законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около $106 млрд не прошел процедурное голосование в Сенате США из-за требований республиканцев относительно более жесткой миграционной политики.

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