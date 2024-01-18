Прекращение помощи Украине со стороны США может стать примером для других - Кирби

В Вашингтоне благодарны всем странам, которые вместе с США помогают Украине.

Союзники и партнеры Соединенных Штатов вдохновляются тем, как Вашингтон помогает Киеву в его противостоянии российской агрессии и остановке помощи может стать примером для других.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

Он заявил, что в Вашингтоне благодарны всем странам, которые вместе с США помогают Украине.

"Каждая нация сама решает, как это должно выглядеть, и что целесообразно. Это – суверенные решения", — сказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что глобальная поддержка Украины велика, однако, если Соединенные Штаты не смогут принять новый пакет помощи, это изменит ситуацию в международном контексте.

"Я думаю, можно ожидать, как некоторые страны последуют примеру Соединенных Штатов, если мы просто все свернем, не сможем утвердить финансирование и примем решение, что больше ничего не будем предоставлять Украине", — отметил Кирби.

По его словам, американское лидерство в этом вопросе "имеет значение".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

Кроме того, мы ранее информировали, что Канада призвала США ускорить передачу Украине ПВО NASAMS.

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