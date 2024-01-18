Франция изготовит и передаст Украине 78 САУ CEASAR

Франция производит и передаст на нужды украинских военных 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR.

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Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает Le Parisien.

Он отметил, что для ускорения процесса Украина готова предоставить часть собственных ресурсов.

"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов. Она только купила шесть установок CEASAR за свой счет, чтобы запустить эту инициативу", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подпишет соглашение о поставках Украине нового оружия, в том числе ракет SCALP.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон в Давосе дал важное обещание по безопасности Украины.

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