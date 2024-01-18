Франція виготовить та передасть Україні 78 САУ CEASAR

Франція виготовить та передасть на потреби українських військових 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR.

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Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, інформує Le Parisien.

Він зазначив, що для прискорення процесу Україна готова надати частину власних ресурсів.

"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок CEASAR власним коштом, щоб запустити цю ініціативу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підпише угоду про постачання Україні нової зброї, в тому числі ракет SCALP.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон у Давосі дав важливу обіцянку щодо безпеки України.

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