Окупанти вбили жінку на Харківщині - ОВА

Російські загарбники вбили цивільну жінку під час атаки на місто Чугуєв, що на Харківщині.

Також читайте Журналіст отримав поранення на фронті під час обстрілу

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, унаслідок ворожого удару по Чугуєву загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 січня у Дніпрі пролунали вибухи. Напередодні у місті та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ обстріляла Куп'янськ та Малий Бурлук на Харківщині.

Читайте також: