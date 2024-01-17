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Журналіст отримав поранення на фронті під час обстрілу

Журналіст отримав поранення на фронті під час обстрілу

Журналіст отримав поранення на фронті під час обстрілу

Журналіст Дмитро Євчин / Фото: Радіо Свобода

Армія РФ завдала удару по людині в бронежилеті з написом PRESS.

У середу, 17 січня, в районі населеного пункту Роботине Запорізької області потрапила під артилерійський обстріл знімальна група проєкту “Крим.Реалії”. Осколкове поранення в ногу отримав журналіст Дмитро Євчин.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 10-го армійського корпусу.

Українські військові наголосили, що армія РФ завдала удару по людині в бронежилеті з написом PRESS, який повинен гарантувати захист міжнародного гуманітарного права.

“Російську окупаційну армію жодні міжнародні договори від скоєння злочинів не зупиняють”, - йдеться у повідомленні.

У виданні Радіо Свобода, проєктом якого є “Крим Реалії”, додали, що першу медичну допомогу пораненому надали українські військові та оператор знімальної групи Микита Ісайко. Після цього  журналіста евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а звідти перевезли до лікарні в Запоріжжі.

За словами лікарів, Дмитру Євчину провели операцію із видалення осколка, вона завершилася успішно. Наразі поранений перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Нагадаємо, цього ж дня у Херсоні під удар ворога потрапила цивільна автівка – 65-річний водій загинув від отриманих поранень.

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