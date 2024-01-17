У Херсоні автівка потрапила під удар РФ – загинув чоловік (відео)

У Херсоні від рук окупантів загинула ще одна людина.
Окупаційна армія Росії вдень 17 січня вбила ще одного мешканця Херсона – 65 річного чоловіка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Одександр Прокудін.
Так, у Дніпровському районі міста під удар ворога потрапила цивільна автівка – 65-річний водій загинув від отриманих поранень.
Нагадаємо, у Херсоні внаслідок атаки РФ загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами Херсона (відео).
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