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У Херсоні автівка потрапила під удар РФ – загинув чоловік (відео)

У Херсоні автівка потрапила під удар РФ – загинув чоловік (відео)

У Херсоні автівка потрапила під удар РФ / Фото: скриншот

У Херсоні від рук окупантів загинула ще одна людина.

Окупаційна армія Росії вдень 17 січня вбила ще одного мешканця Херсона – 65 річного чоловіка. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Одександр Прокудін.

Так, у Дніпровському районі міста під удар ворога потрапила цивільна автівка – 65-річний водій загинув від отриманих поранень.

Нагадаємо, у Херсоні внаслідок атаки РФ загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами Херсона (відео).

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