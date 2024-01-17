В Херсоне автомобиль попал под удар РФ – погиб мужчина (видео)

В Херсоне от рук оккупантов погиб еще один человек.
Оккупационная армия России днем 17 января убила еще одного жителя Херсона – 65-летнего мужчину.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Одександр Прокудин.
Так, в Днепровском районе города под удар врага попал гражданский автомобиль — 65-летний водитель погиб от полученных ранений.
Напомним, в Херсоне в результате атаки РФ погиб 37-летний мужчина, находившийся на улице. Прокудин показал последствия обстрела оккупантами Херсона (видео).
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