В Одесі в результаті обстрілу є руйнування та постраждалі — ОВА

В результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.

В результаті російського терористичного удару безпілотниками по Одесі є постраждалі серед мирного населення.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що в результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення. Данні уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів.

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