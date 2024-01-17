В Одесі в результаті обстрілу є руйнування та постраждалі — ОВА

В результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.
В результаті російського терористичного удару безпілотниками по Одесі є постраждалі серед мирного населення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він заявив, що в результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.
"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення. Данні уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів.
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