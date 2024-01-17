Дуда заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну

Лідери України та Польщі провели зустріч у Давосі.

Політика Польщі стосовно України змінюватись не буде, Варшава й надалі буде підтримувати Київ.

Про це у мережі X повідомила канцелярія президента Польщі за результатами зустрічі у Давосі Володимира Зеленського й Анджея Дуди.

“Ми говорили про нинішню ситуацію на фронті та в суспільстві. Я запевнив Президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і це буде політика підтримки”,- заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, польський президент заявив, що Зеленський може спокійно вести переговори з новим главою польського уряду Туском, який збирається з візитом до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща знову піднімала авіацію через ракетні удари РФ по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС Польщі закликають готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Читайте також: