У Польщі під час масштабних обшуків затримали українців: що сталось (фото)

У Польщі правоохоронці провели спецоперацію із виявлення шахраїв. Вона відбувалась у 10 воєводствах, польська поліція затримала 21 члена міжнародного організованого злочинного угруповання, яке займалося фішинговим шахрайством, серед них є й громадяни України.

Про це повідомляє польське Центральне управління по боротьбі з кіберзлочинністю (CBZC).

Центральне управління боротьби з кіберзлочинністю Польщі затримало злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на фішингових шахрайствах. Її учасники масово розсилали SMS-повідомлення про необхідність сплатити доплату за посилку або рахунок за електроенергію. Жертви шахраїв переходили за посиланнями, що імітували портали онлайн-банкінгу.

Затримання членів міжнародного злочинного угруповання у Польщі. Фото: CBZC

Таким чином зловмисники отримували доступ до банківських рахунків жертв, з яких викрадали гроші та оформлювали кредити. Таким чином було ошукано понад 800 осіб на загальну суму понад 2,5 мільйона злотих.

Серед затриманих є поляки та громадяни України і Білорусі. Під час операцій, серед іншого, було вилучено договори банківських рахунків, картки банкоматів та значну кількість електронного обладнання - телефонів, комп'ютерів та носіїв інформації, а також велику суму грошей у польській та іноземній валюті.

Обшуки у членів міжнародного злочинного угруповання у Польщі. Фото: CBZC

Підозрюваним було пред'явлено 161 звинувачення в участі в організованій злочинній групі, крадіжці зі зломом банківських рахунків, комп'ютерному шахрайстві та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. П'ятеро затриманих були тимчасово заарештовані за рішенням суду.

Нагадаємо, у Польщі загинула 4-річна дівчинка з України.

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