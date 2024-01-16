За словами німецького експерта, Меркель повністю недооцінила той факт, що у ХХІ столітті війна все ще залишається реальною загрозою.

Армія Німеччини не придатна для ведення війни найближчими роками, і винна від частини в цьому – колишня багаторічна канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це заявив історик, військовий експерт, професор Зенке Найтцель із Потсдамського університету у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає BILD.

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Він вважає, що Меркель повністю недооцінила той факт, що в XXI столітті війна все ще залишається реальною загрозою. За словами експерта, уряду Ангели Меркель не вистачило "проникливості та мужності" у цьому питанні.

(Німецькі. – Ред.) політики та суспільство уникали питання про те, для чого, власне, існують збройні сили. Війни та кризи у світі не вплинули на це. Ні громадянська війна в Сирії, ні анексія Криму Росією, ні війна на Донбасі не привели до переосмислення", – каже вчений, аналізуючи останні десятиліття оборонної політики ФРН.

У найсерйозніших промахах оборонної політики Берліна Найтцель звинувачує насамперед Меркель: на думку вченого, її партія, Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС), нехтувала Бундесвером, а друга найбільша партія Німеччини, СДПН також залишалася осторонь військових питань, тримаючись за свій "пацифізм" .

"Той факт, що тривожна кількість конфліктів ведеться військовими засобами і що тільки здатний до оборони Захід може захистити свої інтереси, до 24 лютого 2022 року не був політично зрозумілий — ні канцлеру Ангелі Меркель, ні її партнеру з коаліції СДПН", — зазначає Найтцель.

За його словами, Бундесвер залишався "недієздатним через відсутність політичного інтересу до оперативних збройних сил". Він вважає, що збільшення фінансування армії ФРН від 2016 року не дало жодного ефекту, а найвище представники командування Бундесверу "мовчали та приймали все як є".

Експерт закликає більше не замовчувати стан справ у Бундесвері, адже "час не чекає".

Раніше третій президент України Віктор Ющенко розповів, як згубна політика ексканцлера Німеччини Ангели Меркель заохочувала президента РФ Путіна до агресивних дій.

Своєю чергою Меркель заявила, що не планує брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні.

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