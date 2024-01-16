Чоловік грав на гітарі під час видалення пухлини з його мозку – відео

Це неабияк допомогло нейрохірургам під час операції.

Професійний гітарист Крістіан Нолен провів свій виступ в операційній, награючи мелодії Deftones для хірургів, які працювали над видаленням пухлини з його мозку.

Про це пише Health Day.

Виступ Нолена був не просто розвагою – гра на гітарі допомагала нейрохірургам під час делікатної операції.

Граючи на гітарі під час двогодинної операції у грудні минулого року, Крістіан дозволив медикам захистити його спритність рук, одночасно видаляючи якнайбільше пухлини.

Хірургічна бригада видаляла пухлину, звану гліомою, у правій лобовій частині мозку Нолена, поруч із областю, що контролює рух лівої руки, розповів доктор Рікардо Комотар, нейрохірург головного мозку та пухлин, який очолював команду в Комплексному онкологічному центрі Сільве.

"Наш план перед операцією полягав у тому, щоб він не спав і грав на гітарі, поки ми видалятимемо пухлину", — сказав Комотар. "Ми оглядали його, щоб переконатися, що ми не пошкодили частину, яка контролює рух рук, а тестування рухів рук проводилася, коли він грав на гітарі".

Пацієнта спочатку присипляють, а регіонарна анестезія спричиняє оніміння шкіри голови під час інвазивної частини операції, каже доктор Арман Дагал, керівник відділення нейроанестезіології та періопераційної нейробіології у центрі.

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Нолена помістили у правильне положення, щоб нейрохірург міг отримати доступ до ділянки, де розташовувалася пухлина, а потім розбудили, коли операція досягла делікатної стадії, яка могла завдати шкоди його руховим навичкам.

"Коли ми готові, на критичному етапі операції, коли нам потрібно, щоб вони спілкувалися з нами, ми будимо пацієнта та виймаємо дихальну трубку. Вони поступово орієнтуються там, де перебувають", - сказав Дагал.

Саме тоді Нолену вруили гітару та попросили зіграти. Для свого "концерту" він обрав пісні Deftones.

Зараз музикант продовжує лікуватись від раку.

Нагадаємо, сіамські близнючки, які мали один череп і загальний кровотік, пережили неймовірну операцію. Зараз дівчаткам 13 років.

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