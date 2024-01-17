Дуда заявил, что Польша и дальше будет поддерживать Украину

Политика Польши по отношению к Украине меняться не будет, Варшава и дальше будет поддерживать Киев.

Об этом в сети X сообщила канцелярия президента Польши по результатам встречи в Давосе Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Мы говорили о нынешней ситуации на фронте и в обществе. Я заверил Президента Зеленского, что наша политика по отношению к Украине будет стабильной и это будет политика поддержки”, — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, польский президент заявил, что Зеленский может спокойно вести переговоры с новым главой польского правительства Туском, которое собирается с визитом в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша снова поднимала авиацию из-за ракетных ударов РФ по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

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