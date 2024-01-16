В Польщі перевізники розблокували кордон: подробиці

На даний час на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

В Польщі перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” та “Рава-Руська”.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, польські перевізники припинили блокування кордону. Станом на зараз оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

“Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що чоловік вивіз за кордон 14 ухилянтів, які тікали від мобілізації.

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