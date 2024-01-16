"Де бронь на "домашніх" розробників?": волонтер описав, що допоможе перемогти РФ

В Україні слід створити багато робочих місць для тих, хто в окоп не хоче, але може писати програмне забезпечення, робити дрони, збирати РЕБи тощо.

Україна може перемогти Росію лише інтелектом, креативом та інноваційними нестандартними технологіями. Адже в РФ більше зброї та військ, "а ми просто закінчуємось".

Таку думку український волонтер В’ячеслав Доброта висловив у Мережі.

Як Україна може перемогти Росію

Доброта переконаний, що Україна не переможе противника – Росію, в якого перевага в усьому сягає 10-20 разів, окрім як інтелектом, креативом та інноваційними нестандартними технологіями.

"Де бронь на "домашніх" дрібних розробників? Де хаби для інтелектуалів-технарів для створення наукового інноваційного прогресу? Чому не створити купу робочих місць для тих, хто в окоп не хоче, але може писати ПЗ, робити дрони, збирати реби тощо?" – йдеться в дописі волонтера.

Він наголосив, що Україна не може послуговуватися тими ж радянськими підходами, які існують у Росії.

"Просто бо їх більше в усьому, а ми просто закінчуємось..." – зазначив Доброта.

На його думку, представники найвищого командування країни не провели реальних змін: "Совкова доктрина, совкова вислуга років і отримання чинів за строком служби, а не здобутками, совкова система відповідальності за засоби, а не людей... Залякати, забити, посадити, щоб боялись своїх більше чужих... Не спрацює це так..."

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"Без прогресивних змін ми закінчимось вже навесні"

За словами волонтера, більшість ефективних людей, які приходять до ЗСУ, стикаються просто "з небажанням совкового командира" щодо прогресу. В такому разі уся мотивація і потенціал людини буде помножена на нуль.

"Повністю згоден зі словами Евгенія Гнатока про мотивацію. Без прогресивних змін ми закінчимось вже навесні, якщо не вигнати отих совкових керманичів і не поставити самих ефективних, розумних, ефективних, винахідливих... І звісно – змінити систему..." – резюмував Доброта.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту "Народний дрон", тобто пройти навчальний інженерний курс та навчитися робити вдома 7-дюймовий FPV-дрон.

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