"Где бронь на "домашних" разработчиков?": волонтер описал, что поможет победить РФ

В Украине следует создать много рабочих мест для тех, кто в окоп не хочет, но может писать программное обеспечение, делать дроны, собирать РЭБы и т.д.
Украина может победить Россию только интеллектом, креативом и инновационными нестандартными технологиями. Ведь у РФ больше оружия и войск, "а мы просто заканчиваемся".
Такое мнение украинский волонтер Вячеслав Доброта высказал в Сети.
Как Украина может победить Россию
Доброта убежден, что Украина не победит противника – Россию, у которого преимущество во всем достигает 10-20 раз, кроме как интеллектом, креативом и инновационными нестандартными технологиями.
"Где бронь на "домашних" мелких разработчиков? Где хабы для интеллектуалов-технарей для создания научного инновационного прогресса? Почему не создать кучу рабочих мест для тех, кто в окоп не хочет, но может писать ПО, делать дроны, собирать рэбы и тому подобное?" – говорится в сообщении волонтера.
Он подчеркнул, что Украина не может использовать те же советские подходы, которые существуют в России.
"Просто потому, что их больше во всем, а мы просто заканчиваемся..." — отметил Доброта.
По его мнению, представители высшего командования страны не провели реальных изменений: "Совковая доктрина, совковая выслуга лет и получение чинов по сроку службы, а не по достижениям, совковая система ответственности за средства, а не людей ... Запугать, убить, посадить, чтобы боялись своих больше чужих... Не сработает это так..."
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"Без прогрессивных изменений мы закончимся уже весной"
По словам волонтера, большинство эффективных людей, которые приходят в ВСУ, сталкиваются просто "с нежеланием совкового командира" по поводу прогресса. В таком случае вся мотивация и потенциал человека будет умножена на ноль.
"Полностью согласен со словами Евгения Гнатока о мотивации. Без прогрессивных изменений мы закончимся уже весной, если не выгнать совковых вождей и не поставить самых эффективных, умных, эффективных, изобретательных... И конечно – изменить систему..." – резюмировал Доброта.
К слову, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон", то есть пройти учебный инженерный курс и научиться делать дома 7-дюймовый FPV-дрон.
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