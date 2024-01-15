Сержант ВСУ обратился к украинцам, "не созданным для войны"

Если украинцы не будут защищать свою страну, оказавшись в оккупации, вынуждены будут воевать против нее.

Сержант ВСУ Михаил Макарук обратился к украинцам, которые считают себя "не созданными для войны". Он подчеркнул, что без мобилизации Украина не выживет.

Об этом военный рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Макарук подчеркнул, что граждане Украины должны понять – без мобилизации мы не выживем.

Сержант напомнил, что Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину с участием около 200 тыс. военных. На сегодняшний день, как утверждает президент РФ Владимир Путин, на украинской земле находятся 617 тыс. оккупантов. Украинская разведка информирует об около 450-470 тыс.

Военный заметил, что этот рост более чем вдвое по сравнению с российским вторжением почти двухлетней давности. Кроме того, вражеские подразделения на большинстве направлений укомплектованы живой силой на 95%. И Украина должна реагировать адекватно, объяснил Макарук.

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"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так – вы либо будете защищать свою страну, либо пойдете воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или – в фильтрационный лагерь", – предупредил военный.

К слову, по данным ГУР Минобороны Украины, на сегодняшний день в ряды российской армии ежедневно вступают около 1000-1100 человек.

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