Сержант ЗСУ звернувся до українців, "не створених для війни"

Якщо українці не захищатимуть свою країну, то опинившись в окупації, змушені будуть воювати проти неї.

Сержант ЗСУ Михайло Макарук звернувся до українців, які вважають себе "не створеними для війни". Він наголосив, що без мобілізації Україна не виживе.

Про це військовий розповів у інтерв’ю виданню "Телеграф".

Макарук наголосив, що громадяни України повинні зрозуміти – без мобілізації ми не виживемо.

Сержант нагадав, що Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення до України за участю приблизно 200 тис. військових. На сьогодні, як стверджує президент РФ Володимир Путін, на українській землі перебувають 617 тис. окупантів. Українська розвідка інформує про близько 450-470 тис.

Військовий зауважив, що це зростання більш ніж удвічі, порівняно з російським вторгненням майже дворічної давнини. Окрім того, ворожі підрозділи на більшості напрямків укомплектовані живою силою на 95%. І Україна має реагувати адекватно, пояснив Макарук.

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"Є ті, хто в нас досі говорить щось на кшталт "я не створений для війни". Відповім так – ви або захищатимете свою країну, або підете воювати проти неї, коли опинитеся в окупації. Або – у фільтраційний табір", – попередив військовий.

До слова, за даними ГУР Міноборони України, на сьогодні до лав російської армії щодня вступають близько 1000-1100 осіб.

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