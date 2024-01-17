Байден та Шольц провели переговори щодо України

Сторони проводили переговори, в тому числі на тлі останніх ракетних атак росіян.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори щодо подальшої підтримки України в умовах її протистояння російській агресії.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що сторони проводили переговори, в тому числі на тлі останніх ракетних атак росіян.

"Президент розмовляв сьогодні з канцлером Шольцом у межах нашої тісної координації з Німеччиною з низки важливих питань. Це звісно, включає підтримку України, а також важливість, продовження такої підтримки", - зазначив представник Білого дому.

В свою чергу держсекретар Ентоні Блінкен провів зустріч з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок у Давосі.

Керівник американської дипломатії "подякував Німеччині за постійну підтримку України" та обговорив з колегою актуальні питання глобальної й двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує у середу зустрітися з членами обох палат Конгресу та обговорить підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер опозиції Німеччини вважає, що Шольц має пояснити народу ФРН про причини затягування ним рішення про передачу Україні далекобійних ракет.

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