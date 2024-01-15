В Росії впали одразу дві ракети "Калібр": деталі про інцидент з відео

Місцева влада назвала одну з ракет "невстановленим пристроєм", однак експерти переконані, що йдеться про "Калібри".
У Краснодарському краї Росії протягом 13 січня впали одразу дві ракети "Калібр". Локацію, де впала одна з цілей, зняли на відео місцеві жителі.
Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Перша ракета впала вранці 13 січня між станицями Павловська та Отаманська. Саме це місце було зафіксоване на відео і викладене в Мережу.
Місцева влада назвала ракету "невстановленим пристроєм". Однак військовий експерт Ян Матвєєв вважає, що йдеться про ракету "Калібр". Такого ж висновку дійшли військові аналітики Conflict Intelligence Team, проаналізувавши фото і відео з ракетою, що впала.
У пабліку повідомляється, що згодом цю інформацію підтвердили їхні джерела в екстрених службах Краснодарського краю.
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Зазначається, що це не єдина російська ракета, яка впала у Краснодарському краї 13 січня. Увечері падіння ракети "Калібр" зафіксували також у Ленінградському районі. Ціль впала у полі неподалік від хутора Західний.
За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає.
Нагадаємо, 13 січня український журналіст Денис Казанський повідомив, що російська ракета, яку окупанти запустили по території України, впала на території Краснодарського краю.
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