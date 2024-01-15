В Росії впали одразу дві ракети "Калібр": деталі про інцидент з відео

Місцева влада назвала одну з ракет "невстановленим пристроєм", однак експерти переконані, що йдеться про "Калібри".

У Краснодарському краї Росії протягом 13 січня впали одразу дві ракети "Калібр". Локацію, де впала одна з цілей, зняли на відео місцеві жителі.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Перша ракета впала вранці 13 січня між станицями Павловська та Отаманська. Саме це місце було зафіксоване на відео і викладене в Мережу.

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Місцева влада назвала ракету "невстановленим пристроєм". Однак військовий експерт Ян Матвєєв вважає, що йдеться про ракету "Калібр". Такого ж висновку дійшли військові аналітики Conflict Intelligence Team, проаналізувавши фото і відео з ракетою, що впала.

У пабліку повідомляється, що згодом цю інформацію підтвердили їхні джерела в екстрених службах Краснодарського краю.

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Зазначається, що це не єдина російська ракета, яка впала у Краснодарському краї 13 січня. Увечері падіння ракети "Калібр" зафіксували також у Ленінградському районі. Ціль впала у полі неподалік від хутора Західний.

За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає.

У Краснодарському краї РФ впали дві ракети "Калібр": відео з місця подій

Нагадаємо, 13 січня український журналіст Денис Казанський повідомив, що російська ракета, яку окупанти запустили по території України, впала на території Краснодарського краю.

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