Росіяни "випадково" скинули авіабомбу на окуповане місто

Російський літак 8 січня скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Окупанти заявили про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250".

Про це повідомив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

"За виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250", – написав Пасічник у Мережі.

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Він стверджує, що минулося без постраждалих, і що всіх мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали. Місцевим жителям запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебувають п'ятеро людей, серед яких є двох дітей.

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На місці працює слідчо-оперативна група так званої "МВС", представники "МНС" та військової комендатури. За словами ватажка "ЛНР", фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпаса.

До слова, 2 січня під час масованої атаки по Україні російська ракета впала у Воронезькій області РФ. У селі Петропавлівка були зруйновані багато будинків, а російські пабліки інформували про 11 загиблих і десятки поранених.

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