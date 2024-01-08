Ворог атакував Дніпропетровщину: подробиці від ОВА

Оскаженілий ворог знову бив по мирних.

У понеділок, 8 січня, армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначив Лисак, ворог вдарив по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Відомо, що 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 8 січня

"Ліквідують наслідки атаки й у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт", – зазначає він.

Терористичні дії ворога забрали чергове життя – загинула 62-річна жінка. Її приватний будинок зруйновано.

"Дісталося й Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто", – заявив керівник ОВА.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 8 січня

Попередньо, у місті загалом постраждало 24 людини, з них 5 – діти: хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років. Усі вони наразі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі 5 січня росіяни атакували Дніпропетровщину. ППО збила над областю шість "Шахедів". Всі – у Криворізькому районі.

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