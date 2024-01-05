Нічний удар по Дніпропетровщині: як відпрацювала ППО

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. ППО збила над областю шість "Шахедів". Всі – у Криворізькому районі.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав", - написав він.

Триває терор Нікопольщини. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив понад десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.

Раніше стало відомо, що росіяни зранку випустили дрони - повітряна тривога лунає у низці регіонів.

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