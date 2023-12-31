Зокрема, в Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

У Кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів.

Про це повідомили у ГУР.

"Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться ― ето нєдопустімо і опасно". Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до "гораздо больших проблем", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві московити характеризують як особливу небезпеку.

"Зокрема, в Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову. Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі. Аби знову привабити колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях "СВО". Що саме мають на увазі в кремлі ― не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь Росії можна тільки "кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі"", - додали у відомстві.

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