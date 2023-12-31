Ракетний удар по Харкову – у ГУР прокоментували брехливі заяви РФ

Окупаційна армія РФ у ніч проти 31 грудня атакувала Харків. В Росії цинічно відповіли, що ударом по колишньому комплексу "Харків Палас" було "знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді". В ГУР України зазначили, що заяви РФ – "хвороблива маячня".

Про це пише пресслужба ГУР.

Так, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував, що заяви російського Міністерства оборони про начебто удар по "центрах прийняття рішень" у Харкові, де перебували представники ГУР МО України та ЗСУ – "чергова хвороблива маячня держави-агресорки".

"Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав. Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих станом на 12:30 31 грудня після масованої атаки росіян зросла до 23 осіб.

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