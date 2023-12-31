Скільки ще зможе воювати Росія: думка експерта 

Росії вистачає ресурсів воювати, однак у них є проблеми.

Про це сказав експерт військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю "24 Каналу".

"Допоки мають гроші. Допоки у них все буде відносно добре. Ту-95МС не побудують, неможливо. Су-24 не побудують. Су-25 не побудують, Ту-22М3 не побудують. Ще дуже довго можна розказувати, чого вони не побудують. Проте підтримувати у відносному стані ремонтний процес своєї зброї, а на складах ще є десятки тисяч усього від артилерії до бронетехніки, – можуть. Якщо йти за тим типом бойових дій, які вони ведуть зараз, то ще мінімум 2-3 роки в них є твердого запасу. При високій ціні на нафту, газ, золото і решту ресурсів", - сказав він.

Нагадаємо:

Війна в Україні не закінчиться 2023 року, і це стає дедалі очевиднішим. Політики та експерти дають різні оцінки щодо термінів завершення війни – до 2024-2026 років. Водночас лунають заклики до українців готуватися до затяжного протистояння з Росією.

Восени Зеленський заявив, що війна може завершитись навіть 2023 року, якщо в України буде просування на полі бою, якщо ЗСУ тиснутимуть на ворога і повністю зламають його моральний дух.

"Це може бути й наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України", – розповів президент.

У жовтні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна не закінчиться 2023 року. За його оцінками, Росія здатна вести війну максимум до 2026 року.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну – ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго", – оцінив Буданов.

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