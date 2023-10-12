Скільки ще може тривати війна в Україні: Буданов відповів

Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге - неправильно з точки зору пам'яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.

Раніше Буданов заявив, що війна в Україні не закінчиться до 2023 року. Більше про це читайте у новині.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко теж впевнений, що повномасштабна війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року. За його словами, 2024-го наші військові можуть перейти до звільнення тимчасово окупованого росіянами півострова Крим. Однак, Коваленко невпевнений, що саме цим війна закінчиться.

Захід та США не вірять, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися цього року. Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що війна може ніколи не закінчитися. Кремль може вирішити, що цей стан має стати постійним.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також вважає, що війна не закінчиться 2023 року.

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