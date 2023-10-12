Сколько еще может продолжаться война в Украине: Буданов ответил

Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", — сказал Буданов.

Он также отметил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Ранее Буданов заявил, что война на Украине не закончится до 2023 года. Больше об этом читайте в новости.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко также уверен, что полномасштабная война в Украине не закончится до конца 2023 года. По его словам, в 2024 году наши военные могут перейти к освобождению временно оккупированного россиянами полуострова Крым. Однако Коваленко не уверен, что именно этим война закончится.

Запад и США не верят, что полномасштабная война России против Украины может закончиться в этом году. Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что война может никогда не закончиться. Кремль может решить, что это состояние должно стать постоянным.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок также считает, что война не закончится в 2023 году.

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