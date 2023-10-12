Мужчина проплыл в огромной тыкве более 60 км - видео

Житель США превратил тыкву, которую вырастил сам, в лодку и проплыл более 60 км по реке, чтобы побить мировой рекорд.

Об этом пишет upi.com.

Стив Куэни из Ливана назвал свое творение из 548-килограммовой тыквы Huckle Berry. Мужчина провел 11 часов, веслуя из Канзас-Сити, штат Канзас, в Наполеон, штат Миссури.

Его сопровождало около десятка лодок из клуба Paddle KC Padding Club. Члены клуба оказывали поддержку и помогали документировать поездку.

К слову, в 2022 году житель Небраски Дуейн Хансен установил мировой рекорд Гиннеса по самому длинному путешествию на лодке-тыкве (гребле) на дистанцию 60 км.

Команда Куэни заявила, что он превзошел результат Хансена, проплыв 61,7 км.

Доказательства этой попытки сейчас переданы в Книгу рекордов Гиннеса для официальной сертификации.

Напомним, ранее симфонический оркестр устроил шоу для нескольких тысяч кур. Музыканты сыграли для пернатых специально написанную мелодию.

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