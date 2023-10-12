Чоловік проплив у величезному гарбузі понад 60 км – відео

Мешканець США перетворив гарбуз, який виростив сам, на човен і проплив понад 60 км річкою, щоб побити світовий рекорд.

Про це пише upi.com.

Стів Куені з Лівану назвав своє творіння із 548-кілограмового гарбуза Huckle Berry. Чоловік провів 11 годин, веслуючи з Канзас-Сіті, штат Канзас, до Наполеона, штат Міссурі.

Його супроводжувало близько десятка човнів із клубу Paddle KC Padding Club. Члени клубу надавали підтримку та допомагали документувати подорож.

До слова, 2022 року житель Небраски Двейн Гансен встановив світовий рекорд Гіннеса з найдовшої подорожі на човні-гарбузі (веслуванні) на дистанцію 60 км.

Команда Куені заявила, що він перевершив результат Гансена, пропливши 61,7 км.

Докази цієї спроби зараз передано до Книги рекордів Гіннеса для офіційної сертифікації.

Нагадаємо, раніше симфонічний оркестр влаштував шоу для декількох тисяч курей. Музиканти зіграли для пернатих спеціально написану мелодію.

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