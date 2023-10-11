Девушка увидела по телевизору измену бойфренда во время их круиза - видео

Женщина случайно поймала на измене своего возлюбленного во время отпуска на круизном лайнере.

Шокирующим моментом Кайла Гарднер поделилась в своем TikTok.

Подруга девушки сняла на видео, как они смотрели телевизор из своей каюты, где транслировался прямой эфир происходящего в других местах на корабле. В один момент Кайла заметила, как ее партнер уютно обосновался с другой женщиной в бикини на палубе. Также он попросил номер телефона.

В ролике видно, как незнакомка кладет руку на руку мужчины, а он приближается к ней, чтобы посмотреть на что-то через перила, обнимая ее за плечи. Кайла и ее друзья с ужасом смотрят на экран, визжат и выкрикивают свое возмущение по поводу ситуации.

"Это не может быть он. Стоп. У меня стресс. Зачем на корабле вообще есть камеры? Зачем?" – говорит девушка. И пока они продолжают наблюдать за происходящим, она добавляет: "Это девушка. Стоп. О боже мой! Скажите, что это не со мной происходит".

Впоследствии Кайла поделилась, что вернулась домой и выгнала бойфренда, выбросив его вещи из окна.

Впрочем, если одни пользователи очень переживали за развитие событий, то другие были убеждены, что история придумана ради просмотров и лайков.

Напомним, жену известного миллионера захейтили за то, что она потратила 2,5 млн долларов за неделю. Она считает, что роскошь нужно выставлять напоказ.

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