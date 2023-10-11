Стюардесса назвала самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры в самолете

Стюардесса поделилась самыми отвратительными поступками пассажиров в самолете, свидетелями которых она стала.

Об этом пишет NTK.

Натали Маги работает в этой сфере последние несколько лет. 42-летняя жительница Колорадо, США, призналась, что ее изрядно шокировали путешественники, которые ходили в туалет босиком, стригли ногти на ногах и меняли детям подгузники прямо на подносе для еды.

Также ее очень раздражает, когда люди не закрывают дверь в туалет или оставляют после себя беспорядок.

"А еще когда слышно, как сливается вода в туалете, а в раковине – нет. Значит, они не мыли руки. И люди, которые занимают слишком много места наверху и хотят положить туда каждую куртку и мелкие предметы", — поделилась она.

Натали Маги / Фото: instagram.com/yogimagee

Другие неприятности включают в себя попытки пассажиров курить электронные сигареты или попытки пронести на борт свою выпивку, или если они явно требуют алкогольных напитков.

Натали сказала: "Еще одна любимая мозоль – это люди, которые нажимают кнопки вызова сразу после взлета, чтобы попросить алкогольный напиток".

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Неприятно иметь дело не только с пьяными туристами – родители, которые все позволяют делать своим детям, не исключение.

Стюардесса сказала: "Я сама тоже мама, но когда люди позволяют своим детям наклеивать наклейки на самолет, рисовать на нем или оставлять грязный подгузник в кармане спинки сиденья, я ужасаюсь".

Также Натали раздражает, когда люди не одевают наушники, когда что-то смотрят или слушают.

"Они ожидают, что все будут увлечены их музыкой или тем, что они смотрят. А также люди, которые носят рюкзаки и бьют ими других пассажиров, которые идут по проходу. Не выбрасывать мусор, когда мы приходим, и оставлять его на полу. Меня также раздражает, когда люди разговаривают по телефону после того, как мы закрываем главную дверь каюты, и не выключают свои телефоны и не прекращают разговор после того, как их неоднократно просили об этом", — призналась она.

Несмотря на эти проблемы, Наталья любит свою работу и считает, что не все пассажиры плохие, и даже простое "спасибо" может улучшить ей настроение.

"Честно говоря, когда люди говорят "спасибо", когда выходят из самолета, это действительно здорово. Или когда они находят время, чтобы посмотреть на нас, когда мы подаем напитки, и сказать "пожалуйста" и "спасибо", мы это очень ценим. Мне также нравятся люди, которые помогают другим с сумками, особенно мамам и старикам, поскольку мы не всегда можем помочь всем во время посадки", — добавила она.

По словам бортпроводницы, члены экипажа считают самолет своим домом, поэтому им бы хотелось, чтобы люди вели себя аккуратно и уважительно.

Напомним, девушка приобрела дом 1890-х годов и нашла внутри секретную комнату. Она показала, что там было.

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