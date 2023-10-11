Зеленский прибыл в Бельгию, где впервые примет участие в "Рамштайне"

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где проходит встреча в формате "Рамштайн".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Бельгию, где проведет встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином и впервые примет участие в заседании формата "Рамштайн".

Об этом президент написал в телеграмме.

"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции", - сообщил президент.

Владимир Зеленский второй раз с начала полномасштабной войны проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Напомним, на "Рамштайне" Великобритания объявит новый пакет помощи для Украины на $122 млн.

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