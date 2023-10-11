Авианосец США прибыл в восточное Средиземноморье

Также на место прибыли крейсер USS Normandy и эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

Авианосец Соединенных Штатов "Джеральд Р. Форд" прибыл в восточное Средиземноморье.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы авианосца в соцсети Х.

Кроме того, вместе с авианосцем на место прибыли крейсер USS Normandy и эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

"Прибытие этих высокодееспособных сил в регион является сильным сигналом сдерживания, если любая враждебная сторона против Израиля сторона задумает попытаться воспользоваться этой ситуацией", — заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла.

Издание Al Jazeera со ссылкой на израильских военных сообщает, что в страну прибыл первый самолет с военной помощью от США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как Россия может использовать войну в Израиле против Украины.

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