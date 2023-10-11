Авіаносець США прибув до східного Середземномор'я

Також на місце прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

Авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р. Форд" прибув до східного Середземномор'я.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби авіаносця у соцмережі Х.

Крім того, разом з авіаносцем на місце прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

"Прибуття цих високодієздатних сил у регіон є сильним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона задумає спробувати скористатися цією ситуацією", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.

Видання Al Jazeera з посиланням на ізраїльських військових повідомляє, що до країни прибув перший літак з військовою допомогою від США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.

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