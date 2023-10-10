У США заявили, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль

У адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю, але прямих доказів, які це доводять, наразі немає.

Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, інформує Reuters.

Він нагадав, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС протягом довгого часу та надає терористам необхідні ресурси. Крім того, Іран бере участь у навчанні бойовиків.

"Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС заявили, що вони готові до переговорів з Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

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