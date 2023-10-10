ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів

Терористи заявили, що "досягли всіх цілей".

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС заявили, що вони готові до переговорів з Ізраїлем.

Про це інформує Reuters.

Високопоставлений бойовик ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що вони готові почати переговори з Ізраїлем, оскільки "всі цілі були досягнуті".

Крім того, бойовик додав, що ХАМАС відкритий "до всіх політичних діалогів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що те, що відбувається в Газі — лише початок, а ХАМАС отримає війну, яку хотів.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

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