ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів

Терористи заявили, що "досягли всіх цілей".
Бойовики терористичного угруповання ХАМАС заявили, що вони готові до переговорів з Ізраїлем.
Про це інформує Reuters.
Високопоставлений бойовик ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що вони готові почати переговори з Ізраїлем, оскільки "всі цілі були досягнуті".
Крім того, бойовик додав, що ХАМАС відкритий "до всіх політичних діалогів".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що те, що відбувається в Газі — лише початок, а ХАМАС отримає війну, яку хотів.
Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.
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